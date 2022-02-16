«Магнит» открыл в Москве первый гибридный даркстор

«Магнит» открыл в Москве первый магазин в новом формате. Гибридный даркстор совмещает торговый зал с товарами и склад для сбора заказов. Для курьеров в нем сделан отдельный вход, чтобы они не мешали покупателям.
Площадь гибридного даркстора составляет 600 кв. м. Он расположен в районе Бутово Москвы и работает на доставку в течение часа, сообщили в пресс-службе «Магнита».
Склад для сборка онлнай-заказов оборудован отдельным входом для курьеров, чтобы они не мешали покупателям. На объекте обрабатываются в том числе партнерские заказы от Delivery Club, «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды».
Торговый зал представлен ассортиментом в 8 тысяч наименований – более широким, чем в магазине формата «у дома». Упор сделан на категорию свежих продуктов, кулинарию и товары с в высоком ценовом сегменте, уточнили в пресс-службе «Магнита».
«Магнит» занимает лидирующую позицию на рынке ритейла по количеству магазинов и второе место по выручке после X5. Выручка «Магнита» за 2020 года составила 1,86 трлн рублей.
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Фото на обложке: FotograFFF /
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