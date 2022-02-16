Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Магнит» открыл в Москве первый гибридный даркстор

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Магнит» открыл в Москве первый магазин в новом формате. Гибридный даркстор совмещает торговый зал с товарами и склад для сбора заказов. Для курьеров в нем сделан отдельный вход, чтобы они не мешали покупателям.

«Магнит» открыл в Москве первый гибридный даркстор

Площадь гибридного даркстора составляет 600 кв. м. Он расположен в районе Бутово Москвы и работает на доставку в течение часа, сообщили в пресс-службе «Магнита».

Склад для сборка онлнай-заказов оборудован отдельным входом для курьеров, чтобы они не мешали покупателям. На объекте обрабатываются в том числе партнерские заказы от Delivery Club, «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды».  

Торговый зал представлен ассортиментом в 8 тысяч наименований – более широким, чем в магазине формата «у дома». Упор сделан на категорию свежих продуктов, кулинарию и товары с в высоком ценовом сегменте, уточнили в пресс-службе «Магнита».

«Магнит» занимает лидирующую позицию на рынке ритейла по количеству магазинов и второе место по выручке после X5. Выручка «Магнита» за 2020 года составила 1,86 трлн рублей.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Экосистемы, развлечения и разные типы потребительских корзин: как ритейлерам работать с инновациями
  2. 2 О чем нужно знать при внедрении систем контроля топлива: пять ключевых элементов
  3. 3 Последняя миля: как получить максимум от ключевого логистического плеча
  4. 4 Робот в кухне и строгий клиент: самые важные тренды FoodTech 2022
  5. 5 Вкусно и не грустно: какой будет доставка продуктов в 2022 году?
Tapper — революция в ресторанной сфере:
мгновенная оплата счета и чаевых по QR-коду
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

17 февраля 2022

Definition

18 февраля 2022

PwC Venture Hub

20 февраля 2022

Zayed Middle East Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ