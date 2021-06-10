«Магнит» начал отслеживать настроение покупателей с помощью ИИ

«Магнит» начал тестировать на кассах в магазинах технологию распознаванию эмоций покупателей. Как рассказали в компании, установленная система определяет пол, возраст и настроение клиента — грустное, счастливое, злое или нейтральное. При этом обработка персональных данных не производится.

За счёт нововведения «Магнит» планирует повысить качество обслуживания и улучшить покупательский опыт.

Технология распознавания эмоций установлена на дисплеи покупателя, которые расположены в зоне касс и показывают покупателю наполнение чека, актуальные промоакции и другую информацию.

Система распознает основные параметры — пол, возраст, эмоции клиента. При этом обработка персональных данных не производится. Эмоции классифицируются системой как «Нейтральные», «Удивление», «Грусть», «Счастье» и «Злость».

Аналитика формируется по часам, а также за день, неделю и месяц. Как отмечают в компании, это позволяет отследить эмоционально пиковую нагрузку на кассу и в последствии — скорректировать работу.



Пока тестирование запущено в магазине формата «у дома» в Москве, а в ближайшее время к проекту будут подключены два суперстора — «космический» в Самаре и «автомобильный» в Тольятти.

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Фото: пресс-служба «Магнит»