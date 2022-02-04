«Магнит» получил 1,8 трлн рублей выручки по МСФО за год от 26 тысячи магазинов

Один из ведущих российских ритейлеров «Магнит», управляющий более 26 тысячами магазинов, отчитался о значительном росте выручки и чистой прибыли в 2021 году по МФО. На показатели повлиял прирост количества новых торговых точек.
Выручка гиганта российского ритейла в 2021 году выросла на 19,5% год к году, до 1,856 трлн рублей, а чистая прибыль повысилась на 36,8%, до 51,7 млрд рублей.
«Рост общей выручки был обусловлен позитивной динамикой сопоставимых продаж, а также увеличением торговой площади», — пояснил генеральный директор сети «Магнит» Ян Дюннинг.
Прошедший год в компании считают успешным.
«Я доволен результатами деятельности в 2021 году. Мы добились значительного прогресса в реализации нашей стратегии. В июле компания заключила стратегически важную сделку по покупке «Дикси», добавив к своей сети еще 2 500 торговых точек и укрепив позиции на рынке. Мы ускорили органический рост и открыли почти 2 300 новых магазинов – это выше нашего первоначального прогноза, а также провели редизайн еще 700 магазинов», — прокомментировал результаты работы Ян Дюннинг.
Основные факты о работе «Магнита» в 2021 году:
- долговая нагрузка снизилась до комфортного уровня 1,5x несмотря на покупку «Дикси»;
- «Магнит» выполнил прогноз и открыл 1450 магазинов у дома «Магнит», 14 «Дикси», 825 точек в формате дрогери и шесть супермаркетов;
- за год в сети закрылись 259 неэффективных точек;
- компания провела редизайн в 704 торговых точках;
- торговая площадь возросла до 9 тысяч кв. м;
- оптимизация персонала принесла компании 18,5 млрд рублей;
- дивиденды выросли на 20% и достигли 30 млрд рублей за 9 месяцев;
- оборот e-grocery составил 11 млрд рублей за год, при этом в конце декабря ежедневно выполнялось более 100 тысяч заказов.
Прогнозы сети «Магнит» на 2022 год
- В 2022 году «Магнит» планирует открыть более 2000 магазинов и обновить 900
- Ожидается двукратный рост онлайн-оборота
- CAPEX достигнет 80-85 млрд рублей за счет редизайна «Дикси»
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Магнит
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Экосистемы, развлечения и разные типы потребительских корзин: как ритейлерам работать с инновациями
- 2 Ритейлерам рекомендовали снизить наценку на продукты
- 3 Владелец обувной сети Westfalika объявил о дефолте
- 4 Объем онлайн-продаж продуктов в России достиг рекордного показателя
- 5 Бум спроса на инновации в торговле, объем российских инвестиций в RetailTech вырос вдвое — исследование
ВОЗМОЖНОСТИ
07 февраля 2022
07 февраля 2022
07 февраля 2022