Один из ведущих российских ритейлеров «Магнит», управляющий более 26 тысячами магазинов, отчитался о значительном росте выручки и чистой прибыли в 2021 году по МФО. На показатели повлиял прирост количества новых торговых точек.

«Магнит» получил 1,8 трлн рублей выручки по МСФО за год от 26 тысячи магазинов