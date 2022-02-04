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«Магнит» получил 1,8 трлн рублей выручки по МСФО за год от 26 тысячи магазинов

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Один из ведущих российских ритейлеров «Магнит», управляющий более 26 тысячами магазинов, отчитался о значительном росте выручки и чистой прибыли в 2021 году по МФО. На показатели повлиял прирост количества новых торговых точек.

«Магнит» получил 1,8 трлн рублей выручки по МСФО за год от 26 тысячи магазинов

Выручка гиганта российского ритейла в 2021 году выросла на 19,5% год к году, до 1,856 трлн рублей, а чистая прибыль повысилась на 36,8%, до 51,7 млрд рублей.

«Рост общей выручки был обусловлен позитивной динамикой сопоставимых продаж, а также увеличением торговой площади», — пояснил генеральный директор сети «Магнит» Ян Дюннинг.

Прошедший год в компании считают успешным.

«Я доволен результатами деятельности в 2021 году. Мы добились значительного прогресса в реализации нашей стратегии. В июле компания заключила стратегически важную сделку по покупке «Дикси», добавив к своей сети еще 2 500 торговых точек и укрепив позиции на рынке. Мы ускорили органический рост и открыли почти 2 300 новых магазинов – это выше нашего первоначального прогноза, а также провели редизайн еще 700 магазинов», — прокомментировал результаты работы Ян Дюннинг.

Основные факты о работе «Магнита» в 2021 году:

  • долговая нагрузка снизилась до комфортного уровня 1,5x несмотря на покупку «Дикси»;
  • «Магнит» выполнил прогноз и открыл 1450 магазинов у дома «Магнит», 14 «Дикси», 825 точек в формате дрогери и шесть супермаркетов;
  • за год в сети закрылись 259 неэффективных точек;
  • компания провела редизайн в 704 торговых точках;
  • торговая площадь возросла до 9 тысяч кв. м;
  • оптимизация персонала принесла компании 18,5 млрд рублей;
  • дивиденды выросли на 20% и достигли 30 млрд рублей за 9 месяцев;
  • оборот e-grocery составил 11 млрд рублей за год, при этом в конце декабря ежедневно выполнялось более 100 тысяч заказов.

Прогнозы сети «Магнит» на 2022 год

  • В 2022 году «Магнит» планирует открыть более 2000 магазинов и обновить 900
  • Ожидается двукратный рост онлайн-оборота
  • CAPEX достигнет 80-85 млрд рублей за счет редизайна «Дикси»

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Фото на обложке: Магнит

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