Доставка в пределах часа: «Магнит» открыл первые дарксторы

Российский ритейлер «Магнит» открыл два пилотных магазина-склада, работающих только на онлайн-заказы, сообщили RB.ru в пресс-службе компании.

Дарксторы расположены на севере и востоке Москвы и заняты на экспресс-доставке (в пределах одного часа, по заверению компании). Сейчас склады обрабатывают заказы собственного сервиса доставки «Магнита», но вскоре будут подключены к Delivery Club и «Яндекс.Еде».

Ассортимент дарксторов отличается от офлайн-магазинов сети формата «у дома». Добавлены товары супермаркетов «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик», получилось около 7 тысяч наименований.

Пилотные объекты работают в мини-формате, их площадь составляет 300 и 400 «квадратов». Доступ в дарксторы есть только у сотрудников, которые комплектуют заказы, а также курьеров сервисов доставки.

«Это первые два минидаркстора, на которых мы протестируем операционные процессы и определим оптимальную модель, чтобы затем их масштабировать в Москве. В 2020 году мы планируем открыть до 20 таких дарксторов в столице », — пояснил заместитель гендиректора сети «Магнит» Флориан Янсен.

«Магнит» начал развивать направление foodtech в 2020 году, пока в стадии пилота, также было запущено приложение «Магнит Доставка». По данным компании, к концу 2020 года ритейлер выполнял около 7 тысяч заказов в день, средний чек собственной доставки составлял около 1 600 рублей.

Фото: пресс-центр «Магнита»