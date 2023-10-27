«Магнит» договорился о покупке 33% владельца крупнейшей ритейл-сети на Дальнем Востоке

«Магнит» покупает одну из крупнейших ритейл-сетей на Дальнем Востоке. Компания уже договорилась о приобретении 33% владельца магазинов «Самбери», оставшиеся доли «Магнит» выкупит в течение пяти лет через опцион.
Ритейлер «Магнит» сообщил о договоренности по покупке 33,01% долей в компании-владельце магазинов «Самбери» на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Закрытие сделки ожидается летом 2024 года. Также «Магнит» получит опцион на выкуп оставшихся долей в «ДВ Невада» в течение пяти лет.
«Сделка будет реализовываться после получения соответствующего согласования от Федеральной антимонопольной службы и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами», – отметили в «Магните».
Эксперты аналитической компании INFOLine оценили сеть «Самбери» в 20-25 млрд рублей. Таким образом 33% доля может стоить 6,6-8,3 млрд рублей, пишет РБК.
Сеть «Самбери» насчитывает более 290 магазинов – гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и дискаунтеров.
Фото на обложке: Venn-Photo /
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