«Магнит» и фонд «Сколково» запустили акселератор MGNTech
«Магнит» совместно с фондом «Сколково» запускает акселератор MGNTech. Лучшие из участников программы смогут запустить пилоты с ритейлером. Суммарный объем инвестиций в пилоты составит до 50 млн рублей до конца 2020 года. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Магнита».
Подать заявки могут проекты, работающие в следующих сферах:
- облачное вычисление и хранение,
- новые стандарты связи,
- анализ данных,
- предсказательная и прогнозная аналитика,
- интернет вещей,
- машинное обучение,
- финансовые технологии,
- биомедицина,
- беспилотное управление,
- решения, связанные с удаленной работой, обеспечением безопасности магазинов, социальной дистанцией.
В рамках предварительного отбора в акселератор будут выбраны 150 стартапов, из которых 20 проектов представят свои решения на демо-дне «Магнита» и фонда «Сколково». Лучшие команды смогут запустить пилот и подтвердить эффект от внедрения новых технологий.
«Стартапы, которые пройдут отбор в акселератор MGNTech, будут представлены ключевым бизнес-направлениям розничной сети — это основные вертикали бизнеса, такие как операции, недвижимость и строительство, финансы, логистика, корпоративное управление, HR, собственное производство, коммерческий блок, маркетинг, инвестиции и другие», — рассказали в пресс-службе ритейлера.
К программе акселератора присоединились члены правления «Магнита» и ключевые лица, принимающие решения в компании. Ритейлер формирует запросы бизнеса и создает фаст-трек для быстрого заключения договоров на пилоты со стартапами.
Чтобы принять участие в акселераторе, нужно соответствовать следующим критериям:
- стадия развития проекта не ниже MVP с подтвержденными продажами,
- команда от 3 человек,
- наличие юридического лица.
Предпочтение будет отдаваться наукоемким решениям и стартапам, имеющим подтверждение пилота и апробацию технологии, а также расчет эффекта от внедрения.
Промежуточные консультации с командой акселератора пройдут в «Цифровом офисе Магнита» в «Сколково».
Подать заявку на участие можно до конца июля.
Фото: Sensvector / Shutterstock
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