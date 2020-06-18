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«Магнит» и фонд «Сколково» запустили акселератор MGNTech

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Магнит» совместно с фондом «Сколково» запускает акселератор MGNTech. Лучшие из участников программы смогут запустить пилоты с ритейлером. Суммарный объем инвестиций в пилоты составит до 50 млн рублей до конца 2020 года. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Магнита».

«Магнит» и фонд «Сколково» запустили акселератор MGNTech

Подать заявки могут проекты, работающие в следующих сферах:

  • облачное вычисление и хранение,
  • новые стандарты связи,
  • анализ данных,
  • предсказательная и прогнозная аналитика,
  • интернет вещей,
  • машинное обучение,
  • финансовые технологии,
  • биомедицина,
  • беспилотное управление,
  • решения, связанные с удаленной работой, обеспечением безопасности магазинов, социальной дистанцией.

В рамках предварительного отбора в акселератор будут выбраны 150 стартапов, из которых 20 проектов представят свои решения на демо-дне «Магнита» и фонда «Сколково». Лучшие команды смогут запустить пилот и подтвердить эффект от внедрения новых технологий. 

«Стартапы, которые пройдут отбор в акселератор MGNTech, будут представлены ключевым бизнес-направлениям розничной сети — это основные вертикали бизнеса, такие как операции, недвижимость и строительство, финансы, логистика, корпоративное управление, HR, собственное производство, коммерческий блок, маркетинг, инвестиции и другие», — рассказали в пресс-службе ритейлера.

К программе акселератора присоединились члены правления «Магнита» и ключевые лица, принимающие решения в компании. Ритейлер формирует запросы бизнеса и создает фаст-трек для быстрого заключения договоров на пилоты со стартапами.

Чтобы принять участие в акселераторе, нужно соответствовать следующим критериям:

  1. стадия развития проекта не ниже MVP с подтвержденными продажами,
  2. команда от 3 человек,
  3. наличие юридического лица.

Предпочтение будет отдаваться наукоемким решениям и стартапам, имеющим подтверждение пилота и апробацию технологии, а также расчет эффекта от внедрения.

Промежуточные консультации с командой акселератора пройдут в «Цифровом офисе Магнита» в «Сколково».

Подать заявку на участие можно до конца июля.

Фото: Sensvector / Shutterstock

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