«Магнит» начал тестировать «Анну» — цифрового консультанта с голосовой поддержкой
«Магнит» запустил тестирование цифрового консультанта «Анна» с голосовым сопровождением, чтобы снизить нагрузку на персонал и улучшить клиентский сервис. Пилотный проект действует в ряде магазинов сети в Краснодаре, передает AdIndex со ссылкой на пресс-службу компании.
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Панель с «Анной» находится около стойки сервисной службы в торговом зале. Покупатель может запросить у ассистента информацию об обмене и возврате товара, ценниках, решить проблему с забытыми в магазине вещами или сообщить об очереди на кассе. Если консультант не сможет решить проблему сам, он перенаправит вопрос сотруднику торговой точки.
Сейчас «Анна» используется в четырех супермаркетах «Магнит Семейный» и суперсторах «Магнит Экстра» в Краснодаре. В ближайшее время в пул тестирования планируется включить еще несколько магазинов больших форматов в этом же городе.
Фото: пресс-служба «Магнита» / AdIndex
В компании ожидают, что эксперимент по запуску цифрового помощника займет три месяца — за это время его собираются доработать, расширив функционал. После этого ритейлер примет решение о масштабировании сервиса на магазины других форматов.
В октябре представитель «Магнита» рассказал «Ведомостям» о намерении ритейлера запустить собственную систему прогнозирования спроса и планирования заказов (F&R, Forecasting & Replenishment). Первый минимально жизнеспособный продукт (MVP) планируется представить в апреле.
Фото на обложке: FotograFFF /
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