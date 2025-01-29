«Магнит» начал тестировать «Анну» — цифрового консультанта с голосовой поддержкой

«Магнит» запустил тестирование цифрового консультанта «Анна» с голосовым сопровождением, чтобы снизить нагрузку на персонал и улучшить клиентский сервис. Пилотный проект действует в ряде магазинов сети в Краснодаре, передает AdIndex со ссылкой на пресс-службу компании.

Панель с «Анной» находится около стойки сервисной службы в торговом зале. Покупатель может запросить у ассистента информацию об обмене и возврате товара, ценниках, решить проблему с забытыми в магазине вещами или сообщить об очереди на кассе. Если консультант не сможет решить проблему сам, он перенаправит вопрос сотруднику торговой точки.

Сейчас «Анна» используется в четырех супермаркетах «Магнит Семейный» и суперсторах «Магнит Экстра» в Краснодаре. В ближайшее время в пул тестирования планируется включить еще несколько магазинов больших форматов в этом же городе.

Фото: пресс-служба «Магнита» / AdIndex

В компании ожидают, что эксперимент по запуску цифрового помощника займет три месяца — за это время его собираются доработать, расширив функционал. После этого ритейлер примет решение о масштабировании сервиса на магазины других форматов.

В октябре представитель «Магнита» рассказал «Ведомостям» о намерении ритейлера запустить собственную систему прогнозирования спроса и планирования заказов (F&R, Forecasting & Replenishment). Первый минимально жизнеспособный продукт (MVP) планируется представить в апреле.