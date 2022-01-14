«Магнит» заинтересовался покупкой сети «Улыбка радуги»

Ритейлер «Магнит» рассматривает возможность покупки сети магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги». Компания проводит оценку дрогери сети.
Сейчас «Магнит» проводит due diligence актива, сообщил «Интерфакс». Для оценки компании ритейлер привлек KPMG. По данным источника агентства, возможная сделка обсуждается рынком с декабря 2021 года.
«Улыбка радуги» работает в сегменте дрогери и развивает сеть магазинов парфюмерии, косметики, бытовой химии и др. По собственным данным компании, сеть является крупнейшей в сегменте дрогери на Северо-Западе и в Поволжье и второй по величине в России. Сеть насчитывает порядка 1 тыс. магазинов площадью более 100 тыс. кв. м в 27 регионах РФ.
В последние годы «Магнит» повысил активность в сфере M&A. В 2019 году компания планировала купить сеть «Лента», но сделка не состоялась. В 2021 году «Магнит» купил сеть Дикси у Mercury Retail Group за 97 млрд рублей. Приобритение стало крупнейшей M&A-сделкой в российском ритейле.
Сделка поможет «Магниту» усилить позиции в сегменте товаров для дома, а также расширить свое присутствие в Московском регионе, на Северо-Западе и в Поволжье. Кроме того, «Магнит» сможет снизить операционные издержки, а также закупочные цены и добиться дополнительных синергетических выгод от объединения двух сетей, считат старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов.
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Фото на обложке: Larisa Rudenko /
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