«Магнит» заинтересовался покупкой сети «Улыбка радуги»

Сейчас «Магнит» проводит due diligence актива, сообщил «Интерфакс». Для оценки компании ритейлер привлек KPMG. По данным источника агентства, возможная сделка обсуждается рынком с декабря 2021 года.

«Улыбка радуги» работает в сегменте дрогери и развивает сеть магазинов парфюмерии, косметики, бытовой химии и др. По собственным данным компании, сеть является крупнейшей в сегменте дрогери на Северо-Западе и в Поволжье и второй по величине в России. Сеть насчитывает порядка 1 тыс. магазинов площадью более 100 тыс. кв. м в 27 регионах РФ.

В последние годы «Магнит» повысил активность в сфере M&A. В 2019 году компания планировала купить сеть «Лента», но сделка не состоялась. В 2021 году «Магнит» купил сеть Дикси у Mercury Retail Group за 97 млрд рублей. Приобритение стало крупнейшей M&A-сделкой в российском ритейле.

Сделка поможет «Магниту» усилить позиции в сегменте товаров для дома, а также расширить свое присутствие в Московском регионе, на Северо-Западе и в Поволжье. Кроме того, «Магнит» сможет снизить операционные издержки, а также закупочные цены и добиться дополнительных синергетических выгод от объединения двух сетей, считат старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов.

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