«Магнит» будет тестировать роботов

Розничная сеть «Магнит» выбрала победителей второго акселератора MGNTech. В их числе – логистические роботы для автоматизации работы, сервис определения реакций на дегустации на основе нейросетей, система анализа и проверки данных о грузовиках и водителях. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

Для участия в акселераторе поступило 455 заявок из 11 стран. Они подавались по трем направлениям – управление операциями, логистика и цепочки поставок, собственное производство.

В полуфинал вышли 16 проектов. Победителей определяли после предварительного знакомства с технологиями и презентаций в рамках демо-дня, где стартаперы рассказывали о проекте и экономическом эффекте для «Магнита».

В итоге до финала дошли восемь проектов: сервис для определения реакции покупателя на дегустации «Умная дегустация, маркетплейс для бесконтактной аренды инструмента и оборудования YouTool, сервис по подбору косметики Haut.AI, платформа для продажи овощей и фруктов нетоварного вида на торгах Cislink, технология интеллектуального подбора заказов на РЦ «PTL-тележки», платформа по автоматизации складской и транспортной логистики GTLogistics, логистические роботы для автоматизации работы на предприятиях «Ронави» и система сбора, анализа и проверки данных о грузовикх и водителях MUST.

Победители получат доступ ко всем ресурсам и экспертизе компании, поддержка со стороны фонда «Сколково» и розничной сети.

Розничная сеть при успешном тестировании рассчитывает получить не менее 1 млрд руб. 2021-2022 годах.

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Фото: страница «Ронави» Facebook