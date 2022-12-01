Суд в Москве приговорил бизнесмена Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии

Российского бизнесмена Зиявудина Магомедова, состояние которого когда-то оценивалось в $1,4 млрд, приговорили к 19 годам колонии по делу о создании преступного сообщества и хищении бюджетных средств. Его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова приговорили к 18 годам.

Приговор Магомедовым вынес Мещанский суд Москвы, пишет ТАСС. Зиявудин Магомедов приговорен к 19 годам колонии, Магомед Магомедов – к 18 годам. Подсудимых признали виновными в создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей из бюджета.

Суд удовлетворил гражданские иски к подсудимым на 3,6 млрд рублей. Средства будут взысканы со всех фигурантов дела пропорционально арестованному у них имуществу.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали в 2018 году по делу о создании преступного сообщества и хищениях бюджетных средств, в том числе при строительстве объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

Зиявудин Магомедов является основателем группы «Сумма», которая владела в России портами, контейнерным оператором «Трансконтейнер» и оператором зернового рынка. Также Магомедов основал фонд Caspian VC Partners на $300 млн, который инвестировал в Uber, Hyperloop Technologies и другие компании.

Состояние Зиявудина Магомедова на момент ареста оценивалось в $1,2 млрд.

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