Суд в Москве приговорил бизнесмена Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии

Российского бизнесмена Зиявудина Магомедова, состояние которого когда-то оценивалось в $1,4 млрд, приговорили к 19 годам колонии по делу о создании преступного сообщества и хищении бюджетных средств. Его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова приговорили к 18 годам.
Приговор Магомедовым вынес Мещанский суд Москвы, пишет ТАСС. Зиявудин Магомедов приговорен к 19 годам колонии, Магомед Магомедов – к 18 годам. Подсудимых признали виновными в создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей из бюджета.
Суд удовлетворил гражданские иски к подсудимым на 3,6 млрд рублей. Средства будут взысканы со всех фигурантов дела пропорционально арестованному у них имуществу.
Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали в 2018 году по делу о создании преступного сообщества и хищениях бюджетных средств, в том числе при строительстве объектов инфраструктуры и энергоснабжения.
Зиявудин Магомедов является основателем группы «Сумма», которая владела в России портами, контейнерным оператором «Трансконтейнер» и оператором зернового рынка. Также Магомедов основал фонд Caspian VC Partners на $300 млн, который инвестировал в Uber, Hyperloop Technologies и другие компании.
Состояние Зиявудина Магомедова на момент ареста оценивалось в $1,2 млрд.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Борьба с финансовыми пирамидами и маркировка товаров: новые законы в декабре
- 2 «Гарантирующий анонимность» Telegram раскроет персональные данные пользователей
- 3 EdTech в Китае: туристам инвестиции не дадут
- 4 Система оплаты труда: два неклассических варианта, чтобы привлекать самых умных и увеличивать прибыль
- 5 Купля-продажа в онлайне: как интернет-предпринимателям составлять оферту
ВОЗМОЖНОСТИ
01 декабря 2022
01 декабря 2022
02 декабря 2022