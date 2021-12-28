DeathTech по-русски: ритуальщики предложили россиянам поздравить умерших с Новым годом

Российские ритуальщики предложили всем желающим написать умершим родным и близким письмо с новогодним поздравлением. На него даст ответ вымышленный персонаж Dead Morose. Он поможет психологически облегчить потерю близких.
Акцию под названием «Письмо усопшим 2022» запустило ритуальное агентство «Наследие» из Омска, о чем рассказало на своей странице «ВКонтакте».
Ритуальщики предложили всем желающим написать письмо своим родным и близким, которые уже умерли. Письмо получит администратор – вымышленный персонаж Dead Morose. Он ответит отправителю и поможет ему психологически облегчить потерю близких.
Dead Morose
В «Наследии» подчеркнули, что все полученные письма не будут публиковаться и будут удалены сразу после ответа на них. Письмо можно отправить по форме, указанной на сайте «Наследия».
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Фото на обложке: СРО "Наследие" / "ВКонтакте"
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