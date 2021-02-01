Mail.ru Group открыла набор на бесплатные курсы по Python и Perl

Mail.ru Group объявила о старте набора на бесплатные курсы по программированию на Perl и автотестированию на Python. Об этом RB.ru сообщили представители компании.

Учиться на курсах приглашают студентов и аспирантов любых факультетов и вузов. Обучение начнется в марте и будет проходить на онлайн-площадке. Занятия будут проходить по вечерам, по четыре часа в неделю. За семестр можно освоить профессию на уровне младшего специалиста. Преподаватели — эксперты из Mail.ru Group.

Заявить о своем желании обучаться нужно до 28 февраля, также необходимо пройти вступительные тесты. На каждый курс примут до 100 студентов. Заявки на поступление необходимо подать на сайтах курсов: автоматизированное тестирование на Python и системное программирование на языке Perl.

Для сдачи вступительного теста достаточно иметь общее представление об ИТ и некоторые базовые навыки. Материалы для подготовки есть и на страницах курсов.

Лучшие выпускники получат возможность попасть на оплачиваемую НЕстажировку в Mail.ru Group. Это полноценная оплачиваемая работа в компании, уточнили организаторы обучения. Студенты смогут подать заявки на закрытые вакансии, пройти собеседование и начать строить карьеру во время учебы.

«Программа составлена таким образом, чтобы дать навыки, которых ждут работодатели. На курсе не только проходят теорию, но и решают задачи, с которыми сталкиваются специалисты в повседневной работе», — пояснили особенности обучения в Mail.ru Group.

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