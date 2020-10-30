Mail.ru Group запустила цифрового ассистента для бизнеса

Mail.ru Group запустила AI-платформу «Цифровой ассистент». Помощник работает как единая точка доступа к разным корпоративным сервисам: интегрируется со всеми системами управления компанией. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Mail.ru Group.

Что может цифровой ассистент:

Находить контакты коллеги на внутреннем портале, историю заказов;

Оперативно обрабатывать запросы клиентов;

Готовить ежедневные отчеты;

Организовывать регулярные видеоконференции;

Отправлять письма;

Отвечать на вопросы. Например, он может подсказать, когда уйти отдыхать, чтобы это было максимально эффективно для рабочего процесса, кто сможет подменить сотрудника и сколько дней отдыха осталось в этом году.

Виртуальный помощник понимает живую речь — он создавался специально для русскоязычных пользователей. Общаться с ним можно голосом или в чате — через его собственный интерфейс, Skype, Telegram, Slack, Myteam и другие мессенджеры.

Стоимость внедрения ассистента сильно варьируется, говорят в компании. Все зависит от задач, функционала, глубины интеграции в корпоративные системы и так далее.

«Цифрового ассистента можно условно использовать как интерфейс для брони переговорных комнат, а можно интегрировать со всеми корпоративными системами — с CRM, корпоративными порталами\социальными сетями, мессенджерами, базами данных и прочее. Конечная стоимость будет сильно варьироваться в зависимости от сложности задачи», — пояснили в пресс-службе Mail.ru Group.

На сегодняшний день виртуальный помощник уже внедряется в металлургии и телекоме. Также на этапе подписания договора несколько компаний из сферы ритейла, промышленности и банковского сектора.

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