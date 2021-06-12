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Mail.ru Group представила постеры городов ко Дню России

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Медиапроекты Mail.ru Group ко Дню России сделали карту страны в постерах, а также собрали плакаты для городов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Mail.ru Group представила постеры городов ко Дню России

Российские художники создали арт-визитки для 37 городов России.

«Так компания хочет привлечь внимание к локальному туризму и рассказать о талантливых иллюстраторах», — поясняется в пресс-релизе.

Единственное требование, которое было перед авторами: в плакате должен отражаться город и его особенности. В основе композиции постера могли быть сюжеты фильмов или книг, иллюстрация строчек из популярной песни или достопримечательности. Например, Махачкала — это вкусная еда и добрые люди, Петербург символизируют ветер и вода и так далее.

Среди участников проекта были художники Илья Кутобой, Наташа Джола, райтер Саша Skea, арт-группа «Город Устинов» и дизайнер Антон Осенний (творческий кластер «Октава»).

«При выборе команда креативной лаборатории Mail Prod оценивала опыт работы с типографией, стиль, глубину портфолио авторов», — отмечается в пресс-релизе.

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Фото: E. O. / Shutterstock

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