Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Mail.ru Group запускает образовательную программу для продуктовых менеджеров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Академии продуктовых менеджеров MADE 30 июля стартует бесплатная образовательная программа. Обучение продлится два месяца в онлайн-формате. Об этом RB рассказали в Mail.ru Group.

Mail.ru Group запускает образовательную программу для продуктовых менеджеров

К участию приглашаются продуктовые менеджеры со своим собственным проектом или отвечающие за конкретный продукт в компании. 

Для участия нужно будет пройти отбор.

Программа рассчитана на 8-12 часов обучения в неделю. На практических занятиях участники будут прорабатывать свои продукты вместе с менторами и экспертами, а также разберут, как составлять дорожную карту развития продукта, как тестировать и презентовать прототипы.

Подать заявку на участие можно здесь до 25 июля.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Trismegist san/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Зарплата до 350 тысяч руб.: Названы самые высокооплачиваемые вакансии июля
  2. 2 «Делимобиль» вводит грузовой тариф
  3. 3 В России с начала года удвоилось число личных банкротств
  4. 4 Ростех показал на «Иннопроме» «Шмеля» для дронов, который улавливает в воздухе вредные вещества
  5. 5 Group-IB помогла Интерполу в поимке киберпреступника, за которым охотились два года

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июля 2021

Акселератор Build UP

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

13 июля 2021

ИТ Чемпионат Цифровой прорыв

Все ВОЗМОЖНОСТИ