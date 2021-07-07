Mail.ru Group запускает образовательную программу для продуктовых менеджеров

В Академии продуктовых менеджеров MADE 30 июля стартует бесплатная образовательная программа. Обучение продлится два месяца в онлайн-формате. Об этом RB рассказали в Mail.ru Group.
К участию приглашаются продуктовые менеджеры со своим собственным проектом или отвечающие за конкретный продукт в компании.
Для участия нужно будет пройти отбор.
Программа рассчитана на 8-12 часов обучения в неделю. На практических занятиях участники будут прорабатывать свои продукты вместе с менторами и экспертами, а также разберут, как составлять дорожную карту развития продукта, как тестировать и презентовать прототипы.
Подать заявку на участие можно здесь до 25 июля.
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Фото: Trismegist san/Shutterstock
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