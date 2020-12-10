Mail.ru Group купит 25% платформы онлайн-образования «Учи.ру»

Mail.ru Group инвестирует в сервис для школьников «Учи.ру» и получит в проекте долю в размере 25% с возможностью ее увеличения до контрольной через опцион. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Mail.ru Group.

Сумма сделки составила 3,75 млрд рублей. Первый опцион на увеличение доли до 49,5% может быть реализован в конце 2021 года, уточняют в Mail.ru Group. Основатели «Учи.ру» останутся акционерами и продолжат развивать платформу.

Выручка компании «Учи.ру» в 2020 году может составить около 3 млрд рублей, это почти втрое больше, чем в прошлом году. Около 90% выручки приносит платформа онлайн-образования (основной продукт компании). Компания также развивает проект «Учи.Дома» (индивидуальные занятия с преподавателями).

Платформой пользуется около 8 млн учеников (почти половина школьников в стране) и больше 350 тысяч педагогов. Посещаемость — 37 млн визитов в месяц. В период самоизоляции «Учи.ру» стала второй по посещаемости в мире среди образовательных ресурсов (по данным SimilarWeb, апрель 2020 г.).

У компании также есть проекты для зарубежных рынков — HappyNumbers.com, BRICSMATH.COM и Dragonlearn.org. Они работают в США и Канаде, пилоты запущены Индии, Китае, Бразилии, Южной Африке, Индонезии и Вьетнаме.

«Мы активно развиваем образовательную экосистему Mail.ru Group и расширяем линейку наших сервисов. Платформа “Учи.ру” — ведущий игрок в сфере онлайн-образования. Мы рады, что она будет развиваться дальше вместе с нами, а в перспективе сможет интегрироваться в экосистему Mail.ru Group», — прокомментировал сделку гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Фото: пресс-служба Mail.ru Group