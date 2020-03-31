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Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому и среднему бизнесу
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Анна Оленькова
Mail.ru Group поможет малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за ситуации с коронавирусом. Корпорация выделит ресурсы на 1 млрд рублей для поддержки МСБ. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.
Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому и среднему бизнесуАнна Оленькова
«Сегодня мы считаем своим долгом сделать шаг на упреждение — и помочь малым и средним компаниям. Для этого мы создали оперативный штаб и выделяем различные ресурсы на сумму 1 млрд рублей, которые пойдут на помощь», — говорится в обращении гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.
Какую помощь получит МСБ:
- «ВКонтакте» и Одноклассники» удвоят бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса в мобильных рекламных кабинетах;
- «Юла» откроет бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц и введет возможность бесплатного продвижения за бонусы;
- Для компаний, которые вынуждены перевести процессы в онлайн, подготовлен бесплатный пакет услуг от платформы «Mail.ru для бизнеса»;
- Delivery Club снизит комиссию для новых подключившихся к платформе партнеров, а «ВКонтакте» выделит гранты на первое продвижение для кафе и ресторанов;
- Цифровое агентство недвижимости «33 Слона» откажется от своей доли в комиссии в пользу риелторов и агентств;
- Сервис по поиску работы и сотрудников Worki начислит бонусные рубли на аккаунты бизнесов, пострадавших от кризиса. Также можно будет продлить срок действия уже оплаченных услуг с возможностью использовать их позднее;
- «Ситимобил» компенсирует водителям доход, упущенный за время простоя из-за коронавируса или контакта с заболевшими пассажирами.
Конкретные инструкции по получению помощи Mail.ru Group пообещала опубликовать в ближайшее время.
Фото: E. O. / Shutterstock
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