Mail.ru Group поможет малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за ситуации с коронавирусом. Корпорация выделит ресурсы на 1 млрд рублей для поддержки МСБ. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому и среднему бизнесу