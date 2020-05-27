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Сотрудники Mail.ru Group будут работать из дома до осени

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Mail.ru Group оставит сотрудников на удаленке минимум до 1 сентября. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо, которые сотрудники компании получили от гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

Сотрудники Mail.ru Group будут работать из дома до осени

Добродеев пишет, что «сдвигать сроки каждый раз на пару недель достаточно утомительно для всех». Поэтому топ-менеджер предложил работать ь в прежнем режиме до конца лета.  

Сотрудники на время удаленной работы могут переехать в другой российский или зарубежный город. Условия: иметь стабильный интернет и быть на связи в рабочие часы.

В то же время компания готовится частично открыть офисы в Москве и Петербурге — для тех, «кому совсем уже невмоготу». 

«Особенно тяжело семьям с детьми и тем, кто живет не один: мы все любим своих близких, но иногда жизненно важно побыть одному и сосредоточиться», — отметил гендиректор Mail.ru Group.

У работы в офисе будут свои ограничения. В офис одновременно будет допускаться лимитированное количество сотрудников. Все они должны будут сдать экспресс-тест на коронавирус в специально созданной для этого лаборатории. Результаты теста известны через два часа. «До получения результатов придется где-то подождать или сдать тест заранее. Тесты надо будет сдавать каждые три дня. Поэтому лучше не ходить», — добавил Добродеев.

Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock

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