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Mail.ru Group разработала технологию распознавания очередей

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Mail.ru Group разработала технологию распознавания очередей на основе компьютерного зрения. Ее уже тестируют несколько транспортных и промышленных компаний, рассказали Rusbase в Mail.ru Group.

Mail.ru Group разработала технологию распознавания очередей

Решение называется Vision. Встроенный в него искусственный интеллект умеет анализировать записи систем фото- и видеонаблюдения и распознавать на них силуэты людей.

Vision менее чем за секунду определяет, сколько человек находится в кадре, даже если силуэты на видео загораживают друг друга, утверждают разработчики.

Если очередь увеличивается или в какой-то части кадра собралось много людей, система посылает уведомление диспетчеру.

Решение подходит для аэропортов, торговых центров, ресторанов, катков, горнолыжных комплексов, фестивалей и городских праздников. Работу системы можно адаптировать под бизнес-задачи заказчика.

В Mail.ru Group не раскрывают, какие именно компании уже тестируют Vision.

За разработку Vision отвечало подразделение MRG Tech Lab, которое было запущено в марте 2019 года для создания новых IT-продуктов для экосистемы Mail.ru Group. Тогда сообщалось, что компания вложит в подразделение от 1 до 1,5 млрд рублей в 2019 году.

Системы распознавания очередей есть и других российских компаний. В частности, такую технологию собственной разработки в 2017 году в своих сетях тестировала X5 Retail Group. Также функция анализа очередей с уведомлениями есть в системе видеоаналитики Macroscop. 

Фото: Pressmaster / Shutterstock

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Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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