Заработал образовательный аналог Zoom от Mail.ru Group и «Ростелекома»

«Цифровое образование», совместное предприятие Mail.ru Group и «Ростелекома», запустило платформу «Сферум», об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.
«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн ученикам, педагогам, родительскому сообществу. Платформу тестировали в школах 15 регионов страны, она основана на технологиях соцсети «ВКонтакте», «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами.
Для регистрации в «Сферуме» используется центр авторизации VK Connect, вскоре добавится возможность завести учетную запись через портал госуслуг. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение для iOS и Android и на сайте сферум.рф.
Платформа позволяет запускать видеоконференции до 100 участников с возможностью для каждого включать демонстрацию экрана или виртуально «поднимать руку». Также есть чаты для учебы и общения, где можно делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий.
На «Сферуме» есть возможность создавать сообщества школ. Это закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы — публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества.
В ближайшее время на платформе появится регистрация родителей. Это позволит, например, устраивать дистанционные родительские собрания. В будущем на «Сферуме» можно будет проводить масштабные онлайн-мероприятия до 10 тысяч участников одновременно. Также будет обеспечена синхронизация расписания с электронными дневниками.
Уточняется, что «Сферум» является частью цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ.
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Фото: скриншот с сайта sferum.ru
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