Заработал образовательный аналог Zoom от Mail.ru Group и «Ростелекома»

«Цифровое образование», совместное предприятие Mail.ru Group и «Ростелекома», запустило платформу «Сферум», об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

«Сферум» позволяет учиться и общаться онлайн ученикам, педагогам, родительскому сообществу. Платформу тестировали в школах 15 регионов страны, она основана на технологиях соцсети «ВКонтакте», «Ростелеком» обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами.

Для регистрации в «Сферуме» используется центр авторизации VK Connect, вскоре добавится возможность завести учетную запись через портал госуслуг. Пользоваться платформой можно через мобильное приложение для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Платформа позволяет запускать видеоконференции до 100 участников с возможностью для каждого включать демонстрацию экрана или виртуально «поднимать руку». Также есть чаты для учебы и общения, где можно делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий.