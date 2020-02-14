СМИ: Mail.ru Group перевезет команду «Ситимобила» в бизнес-центр «Алкон»

Mail.ru Group ведет переговоры с девелоперской группой Alcon Александра Сорокина об аренде 8 тысяч кв. м во второй очереди бизнес-центра «Алкон» на севере Москвы. Туда компания может перевести команду «Ситимобила», пишет «Коммерсантъ».

Сейчас «Ситимобил» занимает площади в бизнес-центре «Воронцово», расположенном на юго-западе Москвы.

Переезд в «Алкон», по словам экспертов, повысит привлекательность компании для деловых партнеров и новых сотрудников.

Как рассказали источники издания, структуры Mail.ru Group могут занять помещения во второй фазе бизнес-центра «Алкон». Она будет сдана в этом году. Вторая фаза занимает 45 тысяч кв. м, из них арендуемая площадь составляет порядка 20 тыс. кв. м.

Сам офис Mail.ru Group расположен недалеко: в комплексе Skylight на Ленинградском проспекте.

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