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Mail.ru Group запустит видеосервис с рекомендациями фильмов и сериалов

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Mail.ru Group запустит рекомендательный видеосервис «Смотри Mail.ru» с фильмами, сериалами, телешоу, новостями и музыкальными клипами. Компания уже начала его тестировать, пишет «Коммерсантъ».

Mail.ru Group запустит видеосервис с рекомендациями фильмов и сериалов

Mail.ru Group позиционирует сервис как персональный телеканал. По словам вице-президента компании Анны Артамоновой, «Смотри Mail.ru» — это сервис «для фонового просмотра видео, в котором не нужно искать интересный канал или охотиться за передачей или фильмом».

Сервис будет доступен в виде отдельного приложения на Android и iOS, а также в рекомендательной системе «Пульс» и в перспективе — на главной странице Mail.ru. Для пользователей сервис будет бесплатным. Зарабатывать на нем Mail.ru Group планирует с помощью рекламы.

Контент для сервиса будут поставлять партнеры-правообладатели, однако Mail.ru Group не исключает, что в будущем будет создавать собственный контент.

Похожий сервис есть у «Яндекса». Он был запущен в мае 2019 года и называется «Мой Эфир». Сервис рекомендует пользователю разный видеоконтент — от фильмов до спортивных трансляций. Часть контента сервис получает от принадлежащего «Яндексу» «Кинопоиска».

Фото: Minerva Studio / Shutterstock

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