Mail.ru Group объявила об увеличении выплат разработчикам видеоигр

Игровое подразделение My.Games от Mail.ru Group изменило схему выплат для создателей игр, которые самостоятельно приводят пользователей. Нововведение соответствует общемировой практике, сообщают «Ведомости».

My.Games Store — международная игровая платформа Mail.ru — снизила размер собственной комиссии с 30% до 10%. Новое правило действует для разработчиков видеоигр, которые сами занимаются продвижением своего проекта. Так, создатель игры теперь будет получать 90% дохода.

«В том случае, если разработчик самостоятельно занимается продвижением проекта, размещенного на нашей платформе, мы считаем несправедливым высокую комиссию», — рассказал руководитель My.Games Store Родион Котельников.

Он добавляет, что изменение также направлено на повышение активности разработчиков, чей трафик сейчас составляет только 5%.

Стандартная схема распределения выручки в соотношении 70% к 30% продолжит действовать для случаев, когда пользователя привлекла сама платформа.

«Ведомости» отмечают, что изменение соответствует общемировому тренду снижения комиссий за услуги игровых платформ. Это выгодно их владельцам, так как привлеченной партнерами аудитории можно предлагать и другой контент с маржой 30%.

По данным отчета My.Games по МСФО, в 2019 году выручка подразделения составила 30,7 млрд рублей. Основная часть средств получена за пределами России.

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