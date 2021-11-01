Mail.ru заблокировал поисковик Yahoo! в поисковой выдаче на несколько дней

Поисковик Yahoo! был несколько дней ошибочно заблокирован в поисковой выдаче Mail.ru из-за жалобы производитель сериала «Тайная любовь. Возвращение» Star Media, который вскоре ее отозвал.

В антипиратский реестр Медиакоммуникационного союза (МКС) из-за нарушения прав на сериал «Тайная любовь» 26 октября по заявлению Star Media попал адрес главной страницы Yahoo.com, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как пояснил один из них, это была техническая ошибка на стороне правообладателя, которую исправили, как только заметили. Представитель Star Media подтвердил, что с ошибкой «разбираются».

Интернет-страницы из реестра должны блокироваться в поисковиках «Яндексе», Mail.ru и Rambler, которые подписали антипиратский меморандум в 2018 году. Так поступил Mail.ru, в выдаче которого Yahoo! был заблокирован с 26 до 29 октября 2021 года включительно.

В компании VK напомнили, что VK, «Яндекс», Rambler и подписали соглашение по противодействию пиратству в России с крупнейшими медиакомпаниями — «Первый канал», холдинг ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа», ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения (в нее входит и Star Media).

МКС добавил домен в реестр, после чего его заблокировали, подчеркнули в VK. «Но после этого наш поиск сообщил в реестр, что блокировать целый домен некорректно, и разблокировал его»,— отметили в компании.

«Яндекс» 29 октября потребовал от МКС проверить правомерность внесения Yahoo! в реестр «в кратчайшие сроки». Согласно антипиратскому меморандуму держатель реестра проводит проверку поступающих заявлений, в том числе «сверяя указанное аудиовизуальное произведение, размещенное правомерно, с неправомерно размещенными материалами», после чего включает указатели страниц пиратских сайтов в реестр, говорится в письме «Яндекса» союзу.

В «Яндексе» уверены, что решения по блокировке целых доменов, а не отдельных ссылок на страницу со спорным контентом должны приниматься регулятором. Это позволит избежать злоупотреблений и ошибочных блокировок легальных ресурсов, подчеркнули в компании. В случае ошибочной блокировки могут пострадать как владельцы площадки, так и их партнеры и пользователи, а также это может грозить поисковикам претензиями со стороны их владельцев, отметили в «Яндексе»

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