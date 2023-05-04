The Bell* назвал главными претендентами на покупку контроля в «Яндексе» Мордашова, Алекперова и Потанина

Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов и структуры Владимира Потанина ответили на предложение принять участие в консорциуме по покупке контрольного пакета акций «Яндекса», сообщает The Bell* со ссылкой на источники.
В ноябре «Яндекс» подтвердил намерение реструктурировать корпоративное управление и выделить головную компанию Yandex N. V., зарегистрированную в Нидерландах, в отдельную группу. Российский «Яндекс» со всеми активами перейдет под новую материнскую структуру.
Сейчас контроль в компании принадлежит Воложу, после развода компании с ее основателем контрольный пакет акций продадут.
Несколькими месяцами ранее консультанты «Яндекса» разослали предложения поучаствовать в покупке контрольного пакета акций компании десяткам крупных российских бизнесменов. При заинтересованности от потенциальнх покупателей ждали заявку с оценкой бизнеса.
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Заявки подали около десятка претендентов, цена у всех разная, сообщили источники издания. Сейчас стоит задача определить цену, которая устроит продавца (голландскую Yandex N.V., которую контролирует траст семьи Воложа), покупателей и российское правительство, которое ввело для покидающих Россию иностранных инвесторов ограничения (cреди них — дисконт к рыночной стоимости активов не менее 50%, взнос с продажи активов в России не менее 10% от половины их рыночной стоимости).
В шорт-лист, по данным The Bell*, вошли структуры основателя «Лукойла» Вагита Алекперова и основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова. Собеседники также назвали владельца «Новатэка» Леонида Михельсона, но его участие под вопросом. Еще одним претендентом называется Владимир Потанин.
*внесен Минюстом в реестр иноагентов
Фото на обложке: AlexandraPopova /
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