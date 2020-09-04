Проект «Здоровье Mail.ru» запустил телемедицинский сервис
Интернет-портал «Здоровье Mail.ru» вместе с приложением для контроля здоровья ONDOC запустил телемедицинский сервис. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Mail.ru Group.
На сайте «Здоровье Mail.ru» появился виджет, из которого можно попасть на видеоконсультацию к доктору.
Как получить консультацию:
- авторизоваться на «Здоровье Mail.ru»;
- выбрать врача и клинику;
- записаться на прием;
- оплатить прием.
За 15 минут до приема пользователю придет смс и ссылка на видеозвонок на сайте «Здоровья Mail.ru». Если видеоконсультация пациенту не подходит, он может поговорить с врачом в чате.
Сервис доступен с мобильных устройств и персональных компьютеров.
Пользователи могут выбрать врача по шести специальностям: терапевт, гастроэнтеролог, невролог, оториноларинголог, гинеколог, педиатр. Пока с проектом работают три частных клиники, в дальнейшем создатели сервиса рассчитывают увеличить их количество.
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