Проект «Здоровье Mail.ru» запустил телемедицинский сервис

Интернет-портал «Здоровье Mail.ru» вместе с приложением для контроля здоровья ONDOC запустил телемедицинский сервис. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Mail.ru Group.

На сайте «Здоровье Mail.ru» появился виджет, из которого можно попасть на видеоконсультацию к доктору.

Как получить консультацию:

авторизоваться на «Здоровье Mail.ru»;

выбрать врача и клинику;

записаться на прием;

оплатить прием.

За 15 минут до приема пользователю придет смс и ссылка на видеозвонок на сайте «Здоровья Mail.ru». Если видеоконсультация пациенту не подходит, он может поговорить с врачом в чате.

Сервис доступен с мобильных устройств и персональных компьютеров.

Пользователи могут выбрать врача по шести специальностям: терапевт, гастроэнтеролог, невролог, оториноларинголог, гинеколог, педиатр. Пока с проектом работают три частных клиники, в дальнейшем создатели сервиса рассчитывают увеличить их количество.