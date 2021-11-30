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На Major Fashion Day обсудят развитие логистической и фулфилмент-инфраструктуры в fashion-ритейле

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

9 декабря 2021 года пройдет онлайн-конференция Major Fashion Day. На ней представители сфер fashion, beauty и healthcare обсудят актуальные вопросы индустрии моды.

На Major Fashion Day обсудят развитие логистической и фулфилмент-инфраструктуры в fashion-ритейле

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В программе заявлены следующие темы:

  • развитие логистической и фулфилмент-инфраструктуры в fashion-ритейле;
  • маркировка товаров «Честный Знак»;
  • фулфилмент в fashion-ритейле;
  • импорт из Китая. 

Участники узнают:

  • какие логистические сервисы обеспечивают рост онлайн-продаж в fashion-сегменте;
  • за какое время фулфилмент-оператор может запустить продажи fashion-ритейлера на маркетплейсах;
  • какие IT-системы позволяют ускорить этот процесс;
  • в чем преимущества работы логопарка полного цикла по сравнению с классическими складами.

Среди спикеров: 

  • Александр Самотаев, директор по логистике LPP;
  • Татьяна Одушкина, директор департамента логистики Modi;
  • Юрий Павлюк, коммерческий директор Major Cargo Service;
  • Георгий Орлов, директор по логистике AliExpress Россия;
  • Максим Загоруйко, директор по представлению интересов корпоративных клиентов KNIGHT FRANK;
  • Дмитрий Шмелев, руководитель отдела международных авиаперевозок Major Cargo Service;
  • Алексей Хуторной, менеджер по развитию индустрии Fashion, Major Terminal.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация — на сайте

Фото на обложке: fiphoto / Shutterstock

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