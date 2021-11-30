На Major Fashion Day обсудят развитие логистической и фулфилмент-инфраструктуры в fashion-ритейле

9 декабря 2021 года пройдет онлайн-конференция Major Fashion Day. На ней представители сфер fashion, beauty и healthcare обсудят актуальные вопросы индустрии моды.
В программе заявлены следующие темы:
- развитие логистической и фулфилмент-инфраструктуры в fashion-ритейле;
- маркировка товаров «Честный Знак»;
- фулфилмент в fashion-ритейле;
- импорт из Китая.
Участники узнают:
- какие логистические сервисы обеспечивают рост онлайн-продаж в fashion-сегменте;
- за какое время фулфилмент-оператор может запустить продажи fashion-ритейлера на маркетплейсах;
- какие IT-системы позволяют ускорить этот процесс;
- в чем преимущества работы логопарка полного цикла по сравнению с классическими складами.
Среди спикеров:
- Александр Самотаев, директор по логистике LPP;
- Татьяна Одушкина, директор департамента логистики Modi;
- Юрий Павлюк, коммерческий директор Major Cargo Service;
- Георгий Орлов, директор по логистике AliExpress Россия;
- Максим Загоруйко, директор по представлению интересов корпоративных клиентов KNIGHT FRANK;
- Дмитрий Шмелев, руководитель отдела международных авиаперевозок Major Cargo Service;
- Алексей Хуторной, менеджер по развитию индустрии Fashion, Major Terminal.
Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация — на сайте.
Фото на обложке: fiphoto /
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