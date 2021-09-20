Павел Дуров сообщил о крупном обновлении Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров в ночь на 20 сентября сообщил о выходе новой версии Telegram для iOS (8.1) и Android (8.0.1). Обновления позволят работать мессенджеру без перебоев.
С момента появления мессенджер использовал систему хранения int32, в которой из-за популярности Telegram стал заканчиваться диапазон идентификаторов пользователей, каналов, ботов и групп, говорится в Telegram-канале основателя.
Если бы емкость системы закончилась до обновления, то новые пользователи не смогли бы зарегистрироваться, а остальные — создавать каналы и группы. Поэтому последний год команда перестраивала код для перехода на int64.
Кроме того, в новой версии появились цветовые темы для чатов, интерактивные эмодзи, список прочитавших сообщение в группах и др.
В связи с обновлениями некоторым пользователям придется подождать несколько минут при первом запуске обновленного мессенджера.
Канал «Код Дурова» сообщил, что модераторы App Store и Google Play не пропускали новую версию Telegram до тех пор, пока мессенджер не заблокировал бота «Умное голосование». В их письмах содержалось требование «соблюдать местные законы» без конкретного указания на УмГ.
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Фото: wichayada suwanachun / Shutterstock
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