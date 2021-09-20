Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Павел Дуров сообщил о крупном обновлении Telegram

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Основатель Telegram Павел Дуров в ночь на 20 сентября сообщил о выходе новой версии Telegram для iOS (8.1) и Android (8.0.1). Обновления позволят работать мессенджеру без перебоев.

Павел Дуров сообщил о крупном обновлении Telegram

С момента появления мессенджер использовал систему хранения int32, в которой из-за популярности Telegram стал заканчиваться диапазон идентификаторов пользователей, каналов, ботов и групп, говорится в Telegram-канале основателя.

Если бы емкость системы закончилась до обновления, то новые пользователи не смогли бы зарегистрироваться, а остальные — создавать каналы и группы. Поэтому последний год команда перестраивала код для перехода на  int64. 

Кроме того, в новой версии появились цветовые темы для чатов, интерактивные эмодзи, список прочитавших сообщение в группах и др. 

В связи с обновлениями некоторым пользователям придется подождать несколько минут при первом запуске обновленного мессенджера.

Канал «Код Дурова» сообщил, что модераторы App Store и Google Play не пропускали новую версию Telegram до тех пор, пока мессенджер не заблокировал бота «Умное голосование». В их письмах содержалось требование «соблюдать местные законы» без конкретного указания на УмГ.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: wichayada suwanachun / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Цифры дня. Лучшее фото MWC 2016
  2. 2 Групповые чаты в Telegram: как бизнесу их использовать
  3. 3 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест
  4. 4 Реклама в Telegram: 4 нюанса, о которых нужно знать
  5. 5 «Когда я захотел сменить работу — сделал об этом пост и получил более 30 предложений за 2 дня». Как раскрутить Telegram-канал и что он может дать
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

20 сентября 2021

Tech Export to India

20 сентября 2021

Finlanding

20 сентября 2021

X5 Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма