«Макдональдс» и Gett помогут детям: компании запустили совместный благотворительный проект

Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» начинает сотрудничество с международным сервисом для вызова такси и доставки Gett. В рамках проекта Gett обеспечит бесплатными поездками на такси подопечных Фонда, а также предоставит любому пассажиру возможность сделать пожертвование, не выходя из машины.

Gett будет бесплатно перевозить жителей «Дома Роналда Макдоналда» в Казани, а также совместно с фондом запустит краудфандинговую платформу по сбору средств на строительство «Дома Роналда Макдоналда» в Москве. В приложении каждый пользователь Gett сможет пожертвовать сумму, которую хочет, а она удвоится благодаря финансовому партнеру фонда – компании Visa, сообщает пресс-релиз, присланный в редакцию RB.RU.

«Дом Роналда Макдоналда» станет бесплатной семейной гостиницей на территории Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой в Москве. Это основной проект фонда, направленный на то, чтобы дети, проходящие длительное лечение в больнице, могли не разлучаться с родителями.

«Уверена, что сотрудничество с глобальным сервисом Gett, ежедневно подтверждающим высокое качество услуг не только по всей России, но и за рубежом, значительно ускорит реализацию основного проекта Фонда. А это, в свою очередь, приблизит нас ещё на шаг к решению сверхзадачи – появлению бесплатных семейных домов на территории медицинских учреждений во всех регионах России» — заявила Екатерина Мыслицкая, генеральный директор БФ «Дом Роналда Макдоналда».

В данный момент в России работает один «Дом Роналда Макдоналда» — в ДРКБ Минздрава Республики Татарстан в Казани. Каждый год он принимает более 600 семей. Благодаря новому Дому в Москве ежегодно ещё более 1500 семей из различных регионов России смогут не разлучаться на период лечения, заявляют в фонде.

«Gett помогал и продолжает помогать благотворительным фондам. В прошлом году мы поддерживали фонд «Дом с маяком», благотворительный центр «Антон тут рядом» и перевозили доноров крови с НМИЦ Гематологии. Сейчас вместе с коллегами создали возможность для всех, кто тоже хочет помогать. Для нас это возможность внести посильный вклад в непростую работу и сделать все возможное, чтобы не разлучать семьи на период лечения», — отметил генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Vinci Agency.