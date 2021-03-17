«Повлияла пандемия»: «Макдоналдс» рассказал о любви россиян к курице и кофе

С марта прошлого года, когда многие жители России находились на самоизоляции, в 3 раза выросло количество заказов в доставке. При этом в мае 2020 года был зафиксирован максимальный месячный прирост — в 4,1 раз. Популярным стал и сервис еды на вынос — только в «МакАвто» число заказов увеличилось на 31%, сообщила пресс-служба «Макдоналдс».



Также удаленный режим работы повлиял на время посещения предприятий — оно сместилось на вечер, после 17:00. При этом в доставке, напротив, утренние часы боли особенно активными — люди стали чаще заказывать завтраки на дом.



«Макдоналдс» отмечает, что 45% покупателей сети предпочитают продукты, в составе которых есть курица. Кроме того, пандемия привела к тому, что люди начали баловать себя «маленькими радостями» и стали чаще заказывать доставку кофе. Так, во время первой волны пандемии — с 29 марта по 16 июня - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года гости стали покупать кофе значительно чаще: капучино — на 48%, американо — на 30%, латте — 26%. Количество заказов кофе в доставке в тот же период выросло на 73%.



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Фото: Sorbis / Shutterstock