«Макдоналдс» реорганизует крупнейшие активы в России

Американский «Макдоналдс» приступил к реорганизации своей корпоративной структуры в России. Ресторатор сменил «материнскую» компанию в крупнейшем активе — ООО «Макдоналдс» и готовится сделать это в ЗАО «Москва-Макдоналдс». Выручка обеих российских компаний за 2020 год достигла 76 млрд рублей.

С 21 декабря 100%-ная доля в ООО «Макдоналдс» стала принадлежать головной компании всей сети в мире — «Макдоналдс Корпорейшн», акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ранее собственником московской компании выступало нидерландское «Истерн Юроп МакдХолдингс Б.В.».

В ближайшем будущем материнская компания сменится в ЗАО «Москва-Макдоналдс», которое управляет сетью московских ресторанов. По данным ЕГРЮЛ, в 2002 году 80% ЗАО принадлежали корпорации «Макдоналдс Ресторантс оф Канада Лимитед». В Росстате указано, что единственный ее акционер — «Макдоналдс Ресторантс Оперэйшнс Инк». 15 декабря компания направила в ЕГРЮЛ запрос на изменение данных.

Как пояснили RB.RU в пресс-службе «Макдоналдса», реорганизация проводится «с целью оптимизации работы и упрощения взаимодействия с контрагентами и партнерами».

«В рамках этого процесса ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс" сменят "материнские" компании. В дальнейшем несколько юридических лиц будут присоединены к ООО "Макдоналдс"», — заявили в компании.

После завершения реорганизации работники присоединяемых юридических лиц, в том числе персонал предприятий, продолжат работу в ООО «Макдоналдс».

«Компания выполнит обязательства перед партнерами и поставщиками всех юридических лиц в полном объеме», — добавили в пресс-службе американского ресторатора.

В России американской «Макдоналдс корпорейшн» уже принадлежат ООО «СРП» ООО «ЮРП» и ООО «ДВРП», где в основных видах деятельности указаны услуги ресторанов и доставка продуктов питания.

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» зарабатывает в России миллиарды рублей. Согласно данным ЕГРЮЛ, выручка ООО «Макдоналдс» в 2020 году упала на 1% и составила 58 млрд рублей, чистая прибыль достигла 3,3 млрд рублей. У ЗАО «Москва-Макдоналдс», зарегистрированном рядом с Кремлем в переулке Газетный, в прошлом году выручка составила 18 млрд рублей (минус 4% к 2019 году), а чистая прибыль — 1,3 млрд рублей.

Обе структуры созданы в России в 1996 году. Первый ресторан «Макдоналдс» заработал в Москве на Пушкинской площади в январе 1990 года.

Руководит McDonald’s в России Марк Карена.

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Фото на обложке: Макдоналдс