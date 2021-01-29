«Макдональдс» попал в «Пятёрочку»: На западе Москвы объединили магазин и ресторан

X5 Retail Group и «Макдоналдс» запустили пилотный проект по открытию предприятий быстрого питания на территории магазинов группы и открыли первый в «Пятёрочке» на западе Москвы ресторан.

В «Макдональдс» внутри магазина гости смогут поесть как за столиком, так и заказать еду в МакАвто, не выходя из машины. Предприятие также будет работать на доставку, говорится в релизе, поступившем в редакцию RB.ru.



«Макдоналдс работает с лидерами российского рынка в разных секторах, и сотрудничество с «Пятёрочкой», крупнейшей российской сетью продуктовых магазинов формата «у дома», — это ещё один важный шаг развития нашей сети», — прокомментировала старший вице-президент по развитию, IT и франчайзингу «Макдоналдс» в России Карина Погосова.

Она добавила что компания намерена активно развивать сеть в России, используя различные форматы.



В свою очередь генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров добавил, что открытие «Макдональдс» в «Пятёрочке» позволит сделать магазин «центром притяжения района», особенно для молодёжи.

«Макдональдс» в «Пятёрочке» стал третьим открытием в рамках сотрудничества с X5 Retail Group. В прошлом году компании запустили предприятия быстрого питания в супермаркетах «Перекрёсток» Химках и Домодедово.

В 2021 году компании планируют открыть ещё несколько совместных точек в магазинах «Пятёрочка».

Фото: Внешняя пресс-служба «Макдональдс» в России