«Макдоналдс» инвестирует 1,2 млрд рублей в открытие 12 ресторанов в Татарстане

«Макдоналдс» планирует расширить сеть ресторанов быстрого питания в Татарстане. В планах компании открытие 12 заведений в ближайшие 5 лет. Компания инвестирует в расширение сети в республике более 1 млрд рублей.

«В течение пяти лет компания "Макдоналдс" планирует открыть еще 12 [ресторанов]. И это создание более 1 тыс. рабочих мест и более 1 млрд инвестиций. 1,2 млрд они пока заявили, но, думаю, эта сумма будет увеличена», — сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

По ее данным, «Макдоналдс» показал в 2019-2020 годах в Татарстане одни из самых высоких показателей продаж по стране

По информации на сайте «Макдоналдс», сейчас в Татарстане действует 26 ресторанов сети: в Казани, Бугульме, Елабуге, Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске. Таким образом к 2027 году их количество возрастет до 38. В каких именно городах будут открыты новые точки, Минуллина не уточнила.

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