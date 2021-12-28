«Макдоналдс» установил в китайских ресторанах велотренажеры вместо стульев

В китайских ресторанах «Макдоналдс» вместо стульев установили велотренажеры, чтобы помочь посетителям победить чувство стыда при поедании фаст-фуда и обеспечить зарядку гаджетов электроэнергией без вреда для экологии.

Опубликованное 16 декабря видео из «Макдоналдса», где девушка крутит педали и одновременно ест гамбургер, запивая его сладкой газированной водой, уже стало вирусным в соцсетях и набрало более 10 млн просмотров, 2,4 млн «лайков» и тысячи комментариев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano13 (@cris13_u)

«Макдоналдс» подтвердил, что запускает в Китае программу Upcycle for Good, которая стала реакцией на политику в области низких выбросов углерода. Во время кручения колес посетители производят «зеленую электроэнергию» для зарядки своих смартфонов и планшетов, пишет «Тайвань Ньюс». Сам байк сделан из переработанных пластиковых материалов.

Первые фирменные велотренажеры будут испытаны «Макдоналдс» в Гуандуне и Шанхае, после чего опыт распространят и на другие заведения сети.

Как сообщили RB.RU в «Макдоналдсе», установка тренажеров вместо стульев в российских заведениях сети не планируется.

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Фото на обложке: pexels.com