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Челябинский суд изъял в доход государства активы производителя макарон «Макфа»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Челябинский суд изъял в доход государства активы производителя макарон «Макфа». Имущество компании ранее оценили примерно в 46 млрд рублей. «Макфа» и ее акционеры будут обжаловать решение в вышестоящей судебной инстанции.

Челябинский суд изъял в доход государства активы производителя макарон «Макфа»

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов группы компаний «Макфа». Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

«[...] принято судебное решение о немедленном исполнении, в соответствии с которым федеральная группа компаний “Макфа” национализирована в нарушение правил о подсудности, с грубым нарушением процесса и правил состязательности», — отметили в компании.

По собственным данным компании, бренд «Макфа» входит в пятерку крупнейших мировых производителей макарон. По сведениям адвоката предприятия Павла Хлюстова, активы предприятия ранее были оценены Генпрокуратурой в 46 млрд рублей.

Ранее активы «Макфы» были арестованы по иску Генпрокуратуры, поскольку ведомство выявило их коррупционное происхождение.

«Макфа» и ее акционеры намерены обжаловать принятое судом решение в вышестоящей судебной инстанции.

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock

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