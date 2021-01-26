Гендиректор «Русагро» Максим Басов стал главным акционером EdTech-проекта «Викиум»

Cовладелец и гендиректор «Русагро» Максим Басов стал новым инвестором и главным акционером образовательной онлайн-платформы «Викиум». Он выкупил долю ГК «Рукард» и небольшую часть доли основателя и гендиректора компании Сергея Белана. Об этом RB.ru рассказал Максим Басов.

В «Викиум» также подтвердили информацию о сделке.

Новая структура собственности «Викиум»:

66% принадлежит Максиму Басову,

32%— Сергею Белану,

2% — Артему Овечкину.

Сумма сделки не раскрывается. Однако, отмечается, что после закрытия раунда EdTech-проект получил оценку в $15 млн. Таким образом, сумма инвестиций Басова могла составить порядка $9 млн.

Полученные инвестиции будут направлены на масштабирование проекта. В планах компании развитие сотрудничества с представителями российской науки и создание новых продуктов внутри платформы. В течение года «Викиум» намерен запустить программы для ментального здоровья человека, нацеленные на формирование стрессоустойчивости и психологического комфорта.

«Я планирую, чтобы "Викиум" стал ведущей платформой, охватывающей все области развития человека для улучшения качества жизни и профессиональных навыков», — рассказал Басов.

Он также отметил, что анализировал работу проекта в рамках теста с сотрудниками «Русагро» и увидел большие перспективы этого направления. По предоставленным данным, Басов готов инвестировать дополнительные средства в развитие платформы.

«Викиум» — онлайн-платформа для улучшения производительности мозга и развития познавательных функций: внимания, памяти, мышления с помощью когнитивных онлайн-тренажеров и специализированных курсов. Проект был создан в 2013 году. По итогам 2020 года выручка компании составила 170 млн рублей, а число пользователей выросло до 6,5 млн. Среди клиентов «Викиум» — «Росбанк», Mercedes-Benz Russia, «Совкомбанк», лизинговая компания «Сименс Финанс», Rockwool Russia.

Фото: idk.ru