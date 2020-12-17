Максимальное погружение: МТС проведет музыкальный фестиваль в формате расширенной реальности

В предстоящие выходные МТС покажет онлайн музыкальный фестиваль в технологичном формате расширенной реальности XR (extended reality). Благодаря этой технологии, зрители смогут полностью погрузиться в происходящее, и даже принять непосредственное участие в фестивале, говорится в релизе компании, поступившем в Rusbase.

Как пояснили в МТС, технология XR сочетает в себе дополненную реальность (AR), виртуальную реальность (VR), смешанную реальность (MR) и любые другие решения, которые могут возникнуть с новыми технологиями. Проще говоря, XR создает ощущение максимального присутствия и позволяет перенести зрителя за пределы места его фактического расположения в искусственно созданные миры.

Технология применялась на съёмках нового сериала из вселенной «Звездных Войн» – «Мандалорец», а также фильмов «Король Лев» и «Гравитация».

На предстоящем фестивале МТС Live XR артисты и зрители смогут взаимодействовать. Так, любой участник в прямом эфире сможет влиять на то, что будет происходить в кадре с помощью своих комментариев и лайков, в том числе менять созданные миры, а также задавать свои вопросы музыкантам.

На выступление заявлены Дора, Cream Soda, Feduk, Пошлая Молли, ЛСП. Отмечается, что для каждого артиста были созданы уникальные виртуальные миры на игровом движке Unreal Engine 4, который позволяет максимально точно передавать физические свойства, изменять объекты в реальном времени, комментировать их, автоматически выбирать источники освещения и добавлять спецэффекты, например, туман или молнии. Все это зрители увидят и смогут сами применить во время просмотра.

Трансляция будет идти из специально построенной под фестиваль виртуальной студии в Москве. Благодаря огромным LED-экранам, на которых будут отображаться графические локации, создается естественное освещение героя в кадре. Специальные датчики-трекеры будут синхронизировать картинку на экранах с движением камеры, что создаст полное ощущение присутствия артиста в виртуальном мире. Смотреть фестиваль можно будет с любого устройства и для погружения не потребуется дополнительное оборудование.

В 2020 году МТС работала с музыкантами в различных онлайн-форматах. С весны было организовано серия прямых трансляций концертов культовых российских исполнителей. Всего на площадках МТС выступило более двадцати музыкантов и групп, концерты которых собрали свыше 60 миллионов просмотров. В декабре МТС запустила новый пилотный проект взаимодействия с артистами «Студию МТС Live» – серию коротких студийных выступлений и небольших интервью молодых и андеграундных артистов.

Фото: пресс-служба МТС