Мэрия Москвы направила почти 2 млрд рублей на оборудование для обработки и хранения данных граждан

Мэрия Москвы определила победителя электронного аукциона на поставку нового оборудования для обработки и хранения данных граждан. Контракт за 1,9 млрд рублей получит АО «Максимателеком». Вторым номером стало ООО «Информационные технологии будущего».
Речь идет о поставке программно-аппаратного комплекса автоматической обработки данных с подситемами по обработке и хранению (АОД и ХД), а также коммутации данных и сетевой связности. В закупке указаны характеристики оборудования. Так, скорость передачи данных модуля оперативной памяти одной из подсистем АОД — не менее 2900 мегатранзакций в секунду. В другой подсистеме АОД скорость передачи данных внутренних Fibre Channel портов — не менее 16 Гб в секунду.
В закупке уточняется, что в составе модуля подсистемы АОД должны поставляться ключи активации функционала VMware с включенной круглосуточной технической поддержкой производителя на пять лет. Кроме того должны прилагаться 27 сертификатов на консультационную поддержку производителя VMware Consulting & Learning Credits.
Производительность модуля ХД, выраженная в количестве операций ввода-вывода, должна составлять не менее 3,5 млн операций в секунду.
В департамент по информационным технологиям прокомментировали закупку.
«Оборудование, о котором идет речь в закупке, предназначено для двух целей. Первая – расширение текущих мощностей. Это связано в первую очередь с постоянным ростом числа пользователей городских информационных систем: на сегодняшний день цифровыми сервисами Москвы пользуются более 14,4 млн человек. Вторая цель – замена устаревшего оборудования, приобретенного почти десять лет назад. Это в том числе обусловлено снятием с поддержки данного оборудования и растущими требованиями к качеству и скорости предоставления услуг и сервисов в электронном виде», — заявили в департаменте.
Получателем оборудования выступает Государственное казенное учреждение города Москвы «Информационный город».
В «Максимателеком» не стали комментировать информацию о заказе.
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Фото на обложке: pexels.com
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