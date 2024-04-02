Основатель Positive Technologies Юрий Максимов стал долларовым миллиардером

Основатель Positive Technologies (холдинг «Группа Позитив») Юрий Максимов стал третьим российским долларовым миллионером, который заработал свое состояние на программном обеспечении, сообщает Forbes.

Акции компании «Группа Позитив», которае специализируется на разработке ПО, растут на Мосбирже с начала 2024 года. Так, акции холдинга «Группа Позитив» выросли на 43%, до 2910 рублей за штуку по состоянию на 1 апреля.

На этом скачке стоимость пакета основателя Юрия Максимова из 34,2 млн акций достигла $1,08 млрд (по курсу ЦБ).

Юрий Максимов стал третьим российским бизнесменом, который смог стать долларовым миллиардером, заработав капитал на ПО.

В конце прошлого месяца стало известно, что долларовым миллиардером за счет скачка стоимости акций «Группы Астра» стал председатель совета директоров компании Денис Фролов. До сих пор только один предприниматель, который занимается поставкой ПО, имел статус долларового миллиардера. Это основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Юрий Максимов вместе с Дмитрием Максимовым и Евгением Киреевым запустили Positive Technologies в 2002 году. Компания начала развиваться с продаж сканера уязвимости XSpider. В числе клиентов Positive Technologies — крупные российские банки и госучреждения, в том числе, Министерство внутренних дел.

С 2021 года компания Positive Technologies находится под американскими санкциями в связи с подозрениями Вашингтона в связях с российскими спецслужбами.

По итогам 2023 года холдинг нарастил прибыль на 70%, она составила 8,5 млрд рублей.

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