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Производитель сигарет Malboro намерен покинуть Россию к концу года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Производитель табачной продукции Philip Morris International намерен покинуть российский рынок к концу 2022 года. Доля компании составляла 27% от всей табачной продукции.

Производитель сигарет Malboro намерен покинуть Россию к концу года

Компания решила уйти на фоне сложностей с цепочками поставок, финансовыми операциями, заявил 21 июля Bloomberg исполнительный директор Яцек Ольчак.

В дальнейшем Philip Morris намерена развиваться на европейском, азиатском, американском рынках. 

Philip Morris в России представлена марками сигарет Marlboro, Parliament, L&M, Chesterfield, Bond Street, системой нагревания табака IQOS.

Фото на обложке: Grzegorz Czapski / Shutterstock

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