Российские ТЦ полностью заместили ушедшие зарубежные бренды

Российские торговые центры (ТЦ) полностью заместили ушедшие зарубежные бренды. Их места в основном заняли отечественные марки и частично арендаторы из Азии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора брокера торговой недвижимости IBC Real Estate Алексея Ефимова.

Российские марки достаточно успешно мимикрировали под ушедшие западные имена. По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, некоторые концепции россияне так и не смогли заменить — не удалось повторить Ikea или Uniqlo. Тогда как, например, с Zara, Bershka — наоборот, их достаточно хорошо заместили российские марки Melon Fashion Group.

Замена повлияла на рост трафика и среднего чека. Проходимость ТЦ в этом году уже восстановилась до уровня, который был актуален еще до 2022 года. Однако выйти на доковидные значения посещаемости пока не удалось.

Фото на обложке: Unsplash