На фоне роста Mall Index девелоперы «размораживают» отложенные проекты

В Focus Technologies вновь посчитали ежемесячный Mall Index — показатель, который отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м площадей торговых комплексов. С 1 по 18 февраля этот индекс в России вырос на 3% в сравнении с 2023 годом.

Наибольший прирост наблюдается в Москве — на 4%, чуть ниже в Санкт-Петербурге — 3%, пишет «Ъ». Эксперты рынка отмечают, что на фоне роста Mall Index девелоперы решили «разморозить» ранее отложенные из-за большого числа вакантных площадей проекты.

На ближайший год на рынке ожидается ввод в эксплуатацию порядка 660 тыс. кв. м торговых площадей, отмечает партнер Nikoliers Анна Никандрова. Изрядная их часть — 39% — в регионах.

Несмотря на стабилизацию ситуации с посещаемостью в 2023 году, который стал существенно успешнее 2022 года, новых проектов ожидать все же пока не приходится.

«Рост арендных ставок наблюдается, но не соответствует увеличению затрат на строительство и управление, доходность снижается», — разъясняет Никандрова.

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