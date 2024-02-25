На фоне роста Mall Index девелоперы «размораживают» отложенные проекты

В Focus Technologies вновь посчитали ежемесячный Mall Index — показатель, который отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м площадей торговых комплексов. С 1 по 18 февраля этот индекс в России вырос на 3% в сравнении с 2023 годом.
Наибольший прирост наблюдается в Москве — на 4%, чуть ниже в Санкт-Петербурге — 3%, пишет «Ъ». Эксперты рынка отмечают, что на фоне роста Mall Index девелоперы решили «разморозить» ранее отложенные из-за большого числа вакантных площадей проекты.
На ближайший год на рынке ожидается ввод в эксплуатацию порядка 660 тыс. кв. м торговых площадей, отмечает партнер Nikoliers Анна Никандрова. Изрядная их часть — 39% — в регионах.
Несмотря на стабилизацию ситуации с посещаемостью в 2023 году, который стал существенно успешнее 2022 года, новых проектов ожидать все же пока не приходится.
«Рост арендных ставок наблюдается, но не соответствует увеличению затрат на строительство и управление, доходность снижается», — разъясняет Никандрова.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Заменить Confluence? Просто!
- 2 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
- 3 Уход зарубежных сервисов как окно возможностей для ИТ-бизнеса: на что обратить внимание?
- 4 Импортозамещение солверов: как оптимизировать логистику, HR и производство после ухода с рынка иностранных гигантов
- 5 Чем заменить западные облака после их ухода с российского рынка?
ВОЗМОЖНОСТИ
25 февраля 2024
26 февраля 2024
29 февраля 2024