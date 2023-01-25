Ввод новых торговых площадей в России за год упал втрое

Объем ввода новых торговых площадей в России за год упал в три раза до 305 тыс. кв. м. Показатель стал минимальным за последние 20 лет. В регионах России (за исключением Москвы) было введено в эксплуатацию всего 12 новых торговых центров.

Если в 2021 году в России появилось 913 тыс. кв. м торговых площадей, то в 2022 году эта цифра упала в три раза – до 305 тыс. кв. м. Об этом говорится в исследовании IBC Real Estate.

В Москве было введено в эксплуатацию 11 новых торговых центров, суммарной площадью 126 тыс. кв. м. Относительно 2021 года объемы упали в 2,8 раза. В регионах России появилось 12 торговых центров, общая площадь которых составила 179 тыс. кв. м – это в три раза меньше, чем в 2021-ом.

Самым большим по площади новым торговым центром в Москве стал МФК «Солнце Москвы» (21 тыс. кв. м), в регионах таким стал пермский IMALL Эспланда (40 тыс. кв. м).

По подсчетам аналитиков, количество введенных в эксплуатацию торговых площадей в 2022 году оказалось минимальным за всю историю наблюдений, то есть за последние 20 лет.

Фото на обложке: Oxana A / Shutterstock