Малый бизнес получает фору: Яндекс Маркет отменяет плату за хранение сезонных товаров
Бесплатное хранение на складах, скидки на логистику и льготы для новогоднего ассортимента — маркетплейс готовится к пику сезонных продаж и предлагает продавцам условия без стресса.
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1 августа Яндекс Маркет запустил масштабную программу льготного хранения для сезонных товаров. Часть категорий продавцы смогут размещать на складах бесплатно, без затрат на логистику и с дополнительной экономией при отгрузках в несколько регионов.
Программа охватывает сразу несколько сегментов: летний спрос, подготовку к школе и новогодний пик. В компании рассчитывают, что это поможет продавцам снизить издержки, увеличить маржинальность и быстрее реагировать на скачки спроса.
Спорт, дача и мультипоставка
До 31 августа бесплатно хранятся товары из категории спорт и отдых — инвентарь, экипировка, туристическое снаряжение. До 30 сентября — всё для дачи и сада: от шлангов до мангалов.
Для отгрузок в два региона и больше маркетплейс предлагает мультипоставку — при такой схеме стоимость логистики снижается на 50%. Продавец оформляет одну заявку и отгружает весь объём на ближайший склад, остальное — распределяет и доставляет Яндекс Маркет.
Школьный сезон без складских затрат
Август остаётся главным месяцем подготовки к учебному году — и Яндекс Маркет расширяет условия для продавцов в этой категории. До конца сентября маркетплейс обнуляет плату за хранение для более чем 170 видов школьных товаров. В список вошли канцелярия, тетради, блокноты, принадлежности для рисования и лепки, пеналы, глобусы, ранцы и дневники.
Дополнительно к акциям добавлена компьютерная техника — это должно облегчить вход в сезон для продавцов электроники и сопутствующих аксессуаров, которые также традиционно пользуются спросом в это время.
Подготовка к праздникам уже началась
Яндекс Маркет заранее активирует сезонные льготы под декабрьский пик. Новогодние товары теперь тоже можно хранить бесплатно — вплоть до 31 декабря. В компании считают, что начинать подготовку к зимнему сезону стоит не в ноябре, а уже в августе — именно тогда можно сформировать пул товаров и выстроить логистику без сбоев.
В пресс-службе отметили, что новогодний период — один из самых напряжённых для продавцов в e-commerce, и своевременное размещение ассортимента с минимальными издержками напрямую влияет на выручку. Поэтому маркетплейс даёт бизнесу задел — бесплатное складирование праздничного ассортимента с конца лета.
Что это меняет
Маркетплейс убирает один из главных барьеров для малого и среднего бизнеса — расходы на хранение и логистику в сезоны спроса. Пока конкуренты играют на ставках и условиях от объёма, Яндекс Маркет предлагает фиксированную простую модель, где главное — планирование, а не паника.
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
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