Малый и средний бизнес достиг рекордной доли в ВВП России

Доля малого и среднего предпринимательства в экономике России по итогам 2023 года выросла до 21,7% (34,5 трлн рублей) — это максимальный показатель с 2018 года. Об этом сообщили в Минэкономразвития со ссылкой на данные Росстата о вкладе МСП в ВВП страны.

«В 2023 году сектор малого и среднего предпринимательства насчитывал более 6,5 млн действующих компаний. Вклад этих предприятий в ВВП страны превысил 34,5 трлн рублей — это максимум, начиная с 2018 года. Обрабатывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность стали теми отраслями-лидерами, которые сформировали основной вклад и позволили обеспечить такой внушительный результат», — заявила замглавы Минэка Татьяна Илюшникова.

Субъекты малого и среднего бизнеса в 2018 году создали валовую добавленную стоимость в 18,9 трлн рублей (доля МСП в ВВП составила 20,4%), в 2019 году — 20,4 трлн рублей (доля 20,7%), в 2020-м — 20,2 трлн рублей (20,8%), в 2021-м — 24,7 трлн рублей (20,4%), в 2022-м — 30,3 трлн рублей (21,3%). За последние шесть лет валовая добавленная стоимость, создаваемая МСП, выросла более чем на 80%.

Причины роста МСП. По словам Илюшниковой, доля МСП стабильно растет, «несмотря на внешние вызовы в виде пандемии и беспрецедентного санкционного давления». Замглавы Минэка утверждает, что это свидетельствует об устойчивости предпринимательской сферы.

При этом МСП показали «большую гибкость, чем крупные компании», адаптировались к текущим экономическим реалиям, начали активно развивать импортозамещение и осваивать новые рынки, отметила Илюшникова. Она добавила, что эти факторы способствуют выполнению задачи, поставленной Владимиром Путиным — обеспечить к 2030 году рост дохода работников МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.

В конце января Корпорация МСП представила меры поддержки для малого и среднего бизнеса на 2025 год. Из нынешних инструментов сохранят зонтичные поручительства, а также запустят совместную с Минпромторгом льготную программу кредитования для компаний в сфере станкостроения и робототехники.

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