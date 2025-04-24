Малый и средний бизнес в I квартале рос на клининге и образовании

Выручка малого и среднего бизнеса России выросла на 9% в первом квартале 2025 года. Рост показателя связан с инфляцией, а потребительская активность замедлилась: количество чеков увеличилось лишь на 2%. Наибольший рост продемонстрировали сферы образования и клининга, следует из данных аналитической платформы «Эвотор.Аналитика».

Лидеры по росту выручки

Наиболее яркий рост зафиксирован в клининговом сегменте: число заказов за квартал взлетело на 48% год к году, однако выручка увеличилась лишь на 8% из-за снижения среднего чека на 27%. Это говорит о том, что клиенты стали чаще пользоваться услугами, но выбирают более бюджетные варианты.

Сфера образования отметила рост числа платежей на 10%, а выручки — на 16%. Спортивные услуги подорожали на 10%, а количество чеков увеличилось на 5%. В салонах красоты обороты выросли на 17%, хотя число оказанных услуг — всего на 3%.

Согласно исследованию, средняя выручка магазинов «у дома» поднялась на 15%, а количество чеков — на 4%. Ювелирные салоны увеличили обороты на 17% за счет роста цен, хотя число продаж выросло лишь на 1%. Несетевые алкомаркеты показали увеличение выручки на 14% при росте покупок на 1%, тогда как пивные магазины столкнулись с падением количества транзакций на 3%, но их обороты все равно выросли на 10% благодаря инфляции.

Хорошие показатели наблюдались в сфере общепита. Кафе увеличили среднее количество чеков на 12%, а выручку — на 16%. Киоски с мороженым показали рост продаж на 8%, но благодаря повышению цен их доходы выросли на 31%. Уличный фастфуд прибавил 11% в выручке и 6% в количестве покупок, а пекарни — 13% и 6% соответственно. Кофейни, несмотря на рост оборотов на 15%, увеличили число клиентов лишь на 3%.

Турагентства зафиксировали рост продаж туров на 8%, а их выручка поднялась на 28%.

Аутсайдеры по динамике выручки

В то же время некоторые сегменты показали слабые результаты. Например, мебельные магазины столкнулись с падением числа покупок на 3%, а их выручка практически не изменилась (+1%).

Фэшн-ритейл в офлайне сократил количество транзакций на 2%, но за счет инфляции выручка все же выросла на 4%. Магазины вейпов и электронных сигарет продолжили снижение (тренд наблюдается с середины 2023 года) — падение чеков на 11%, а оборотов — на 2%.

Сфера внутреннего туризма также не впечатлила: доходы гостиниц увеличились лишь на 8%, а количество постояльцев сократилось на 7%.

В ряде сегментов, ранее отличавшихся стабильностью, таких как продуктовые и мясные лавки, отмечается спад покупательской активности. Интересно, что если раньше пивные магазины демонстрировали рост, а алкомаркеты — снижение, то теперь ситуация изменилась на противоположную», — отметил коммерческий директор «Эвотора» Александр Мышкин.

Эксперт также обратил внимание на замедление роста кофеен, которые в предыдущие годы активно развивались, в то время как пекарни, напротив, оказались более успешны за счет притока клиентов.

Анализ основан на обезличенных данных кассовых операций, обработанных системой «Эвотор». Сравнивались показатели I квартала 2025 и 2024 годов. Расчеты проводились по среднему обороту на одну точку и количеству чеков в различных бизнес-сегментах.

Фото на обложке: Giorgio Trovato / Unspalsh