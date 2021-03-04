Mamba вложился в испанское приложение для феминисток

Российский сервис знакомств Mamba инвестирует $1,3 млн в запуск нового дейтинг-приложения в Испании. Оно называется Swant и основано на декларации принципов феминизма, сообщили RB.ru представители сервиса.

На продвижение Swant в Испании планируется потратить от $850 до $1,3 млн в этом году, маркетинговый бюджет будет зависеть от ситуации с пандемией. На начальном этапе проект будет развиваться в Мадриде и Барселоне, уточнил гендиректор Mamba Андрей Бронецкий.

В перспективе проект будет масштабирован на весь испаноязычный мир. Он насчитывает более 600 млн человек, и подобного продукта в нем еще не было, пояснили представители компании.

Развитием и концепцией продукта будет заниматься CEO приложения Swant Глория Диез. Уточняется, что она около десяти лет работает в Mamba, а до этого стояла у истоков создания и продвижения приложения Badoo.

«В приложении Swant реализована модель знакомства, которая максимально оберегает женщину на этапе подбора пары и в начале общения. Женщина сама решает, кто ей подходит и кому она дает согласие написать ей», — пояснила Диез. Партнер подбирается с помощью свайпов в два листа — want и wait. Согласие на начало переписки получают только претенденты из want-листа.

В будущем в Swant появятся расширенные платные функции Superswant (SW). Они дают девушкам право firstmessage (написать первой без взаимной симпатии), а для мужчин станут возможностью выделить свою анкету в женском wait-листе. Сейчас функции пока бесплатны и доступны в количестве пяти SW в сутки.

Запуск в России подобного сервиса Бронецкий считает преждевременным.

«Наша страна довольно патриархальна. Согласно статистике Мамбы, только 15% женщин начинают общение первыми, поэтому механика firstmessage для женщин в России пока не актуальна. А вот концепция согласия и перевод мужчины из wait-листа в want-лист вполне может прижиться, так как это еще одна функция, которая делает знакомство более комфортным для женщины», — заметил Бронецкий.

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