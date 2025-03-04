Американский стартап пытался воскресить мамонта и создал шерстистую мышь
Американский стартап Colossal Biosciences, который пытался воскресить мамонта, создал шерстистую мышь, сообщает Bloomberg. В компании при этом отметили, что постараются воскресить детеныша мамонта к концу 2028 года — он должен появиться на свет от суррогатной слонихи.
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Ученые модифицировали мышей с помощью передовых технологий ДНК и геномики, придав им «схожие с чертами мамонта» признаки — более длинную и густую шерсть. Исследователи также изменили метаболизм мышей, что должно помочь им переносить более низкие температуры, пишет Bloomberg.
Успех модификации волос подтвердился золотисто-коричневым окрасом и увеличенной густотой шерсти. При этом еще предстоит выяснить, смогут ли мыши накапливать жир при отрицательных температурах — для проведения этого эксперимента стартап ожидает одобрения от этического совета.
Шерстистые мыши, фото: Colossal Biosciences
В Colossal Biosciences подчеркнули, что шерстистая мышь не является результатом внедрения гена мамонта. Цель эксперимента заключалась в тестировании методов редактирования генов.
«Шерстистая мышь — это не просто инженерный подвиг. Это действительно доказывает, что наш целенаправленный подход к точному редактированию, основанный на очень глубоком вычислительном анализе, работает», — заявил гендиректор и соучредитель Colossal Biosciences Бен Лэмм.
В компании уточнили, что уже создали 38 шерстистых мышей, уровень выживаемости которых сопоставим с обычными. Животные будут жить свою естественную жизнь, и у стартапа нет планов их продавать или разводить.
- Colossal Biosciences уже привлек в общей сложности $435 млн и был оценен в $10,2 млрд после январского раунда финансирования. Компания планирует использовать древние образцы, найденные в замерзшей тундре, для редактирования генов мамонта в клетках азиатского слона. Кроме того, стартап надеется вернуть к жизни другие вымершие виды, включая додо и сумчатого волка.
Фото на обложке: Dotted Yeti / Shutterstock / FOTODOM
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