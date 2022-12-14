Немецкий производитель грузовиков Man продал российский бизнес. Активы выкупил официальный дилер компании в Набережных Челнах и Казани.

ООО «Ман Трак Челны», котора является официальным дилером Man в Казани и Набережных Челнах, стала единственным владельцем активов Man в России. О сделке пишет Autonews, ее сумма не разглашается.

Немецкий производитель грузовиков и автобусов Man входит в автоконцерн Volkswagen. Компания запустила производство в России в 2011 году на заводе в Петербурге.

В конце октября Volkswagen заявила о намерениях продать российский бизнес Man, Scania, Porsche. Свои планы автоконцерн намеревался реализовать в течение 12 месяцев.

По данным из ЕГРЮЛ, покупатель активов Man – ООО «Ман Трак Челны» – отработал 2021 год с чистым убытком 16,9 млн рублей при выручке 700,8 млн рублей.

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