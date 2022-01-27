«Пятерочка» предложила директорам магазинов стать собственниками бизнеса

«Пятерочка» запустила в 16 магазинах пилотный проект с новой моделью управления. Директор теперь может действовать как собственник бизнеса: набирать команду, менять график работы, устанавливать план продаж и т. д. Половина магазинов уже показала положительный результат.

Новый подход в управлении тестируют в магазинах Москвы, Подмосковья, Кирова и Воронежа. В эксперименте участвуют сотрудники со стажем работы в компании более пяти лет, из которых не менее трех в должности руководителя, сообщила пресс-служба X5 Group.

Участники эксперимента могут отказаться от сотрудничества с супервайзером и работать напрямую с начальником отдела продаж.

Директорам-предпринимателям поставили цель: в их «Пятерочку» должны регулярно приходить покупатели, выполнять финансовые показатели и получать максимальную прибыль.

На зарплату сотрудников эксперимент не повлиял. Они получают фиксированный оклад, как и директора. Магазину могут выплатить премию по итогам проекта, которую директор распределит на всех работников.

После завершения эксперимента компания решит расширять ли его и на другие свои магазины. При этом, по данным опроса, большинство директоров готовы работать по этой модели в будущем.

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Фото на обложке: X5 Group